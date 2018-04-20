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Пушков: применение санкций еще аукнется США
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Пушков: применение санкций еще аукнется США 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков заявил, что доверие к США вступило в "сумеречную зону".
"Широкое применение санкций -экономических и финансовых — еще аукнется США. Турция вывела из США весь свой золотой запас — не хочет быть обьектом шантажа и давления со стороны непредсказуемой администрации. И это — союзник по НАТО! Доверие к США вступило в сумеречную зону", — написал Пушков в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение уголовной ответственности в отношении тех, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться антироссийскими санкциями.
Володин отметил, что в России должны жить по российским законам.
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