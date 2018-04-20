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Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию в Сирии
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Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию в Сирии 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с немецким коллегой Хайко Маасом, в ходе которого дипломаты обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
«Ключевое внимание было уделено обмену мнениями по актуальным международным темам, включая взаимодействие Москвы и Берлина в поддержку сирийского урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН с учётом астанинского процесса и Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи, а также дальнейшие шаги в рамках «нормандского формата» по реализации минских договорённостей по преодолению украинского кризиса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это первый контакт министров после назначения Мааса на пост главы внешнеполитического ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель действия США, Великобритании и Франции в Сирии. Российский лидер назвал удар Запада актом агрессии и грубым нарушением норм международного права.
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