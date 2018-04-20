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Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию в Сирии и «нормандский формат»
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Безопасность России оказалась под угрозой

Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию в Сирии и «нормандский формат» 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре со своим немецким коллегой Хайко Маас ситуацию в Сирии и дальнейшие действия в рамках «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, ФРГ). Об этом сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.
"Ключевое внимание было уделено обмену мнениями по актуальным международным темам, включая взаимодействие Москвы и Берлина в поддержку сирийского урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН с учетом астанинского процесса и Конгресса сирийского нацдиалога, в Сочи, а также дальнейшие шаги в рамках «нормандского формата» по реализации Минских договоренностей по преодолению украинского кризиса", — говорится в сообщении.
Контакт официальных лиц РФ и ФРГ приобретает особое значение в свете событий в Сирии. Напомним, что накануне официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила об обнаруженных в сирийской Восточной Гуте контейнерах с хлором из Германии. Берлин, однако, посчитал эту деталь несущественной для расследования химатак, якобы имевших место в Сирии.
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