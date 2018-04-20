Путин проведет совещание по военному строительству 

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с главами Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил РФ — Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
"Во второй половине дня будет совещание, которое инициировал президент, с нашими военачальниками — с Шойгу и с Герасимовым, — сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. — [Будут обсуждаться] и текущие вопросы, и вопросы военного строительства".
Представитель Кремля добавил, что на этот день у главы государства запланировано несколько международных телефонных разговоров. В частности, уже состоялась беседа с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.