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Путин проведет совещание по военному строительству
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Путин проведет совещание по военному строительству 

ТАСС 55 минут назад
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с главами Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил РФ — Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
"Во второй половине дня будет совещание, которое инициировал президент, с нашими военачальниками — с Шойгу и с Герасимовым, — сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. — [Будут обсуждаться] и текущие вопросы, и вопросы военного строительства".
Представитель Кремля добавил, что на этот день у главы государства запланировано несколько международных телефонных разговоров. В частности, уже состоялась беседа с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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