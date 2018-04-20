Лавров: Россия ценит откровенный диалог и честное обсуждение любых вопросов с Австрией

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Россия высоко ценит откровенный диалог и честное обсуждение как двусторонних, так и многосторонних вопросов с Австрией . Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

"В период, когда Европа и в целом международные отношения переживают непростые времена в экономике, политике, такой прямой, откровенный и дружеский диалог, честное обсуждение всех возникающих вопросов является наиболее эффективным ответом на требования современности, — подчеркнул Лавров. — Мы ценим, что у нас так обстоят дела с Австрией".

По словам Лавров, у двух стран «прочная традиция взаимных отношений». «Мы тесно сотрудничали с предшественником на посту главы МИД Австрии Себастьяном Курцем , в том числе по двусторонним вопросам и деятельности международных организаций, включая ОБСЕ (в 2017 году Австрия председательствовала в организации — прим. ТАСС)».

"В новом качестве Себастьяна Курца, в качестве федерального канцлера Австрийской Республики, желаем успехов ему и всему коалиционному правительству, — отметил глава МИД РФ. — Рассчитываем на преемственность в наших отношениях. В частности, это подтвердил визит Курца в Россию, в новом статусе он был принят 28 февраля президентом РФ Владимиром Путиным ".

Глава МИД РФ отметил, что рад личному знакомству с Кнайсль. «Мы говорили с вами по телефону в декабре прошлого года вскоре после вашего назначения, — напомнил российский министр. — Ничто не заменит прямого общения, и я очень рад этой возможности».