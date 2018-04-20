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РАН: США заинтересованы в диалоге с Россией
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РАН: США заинтересованы в диалоге с Россией 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Посол России в США Анатолий Антонов в пятницу, 20 апреля, проведет встречу с заместителем руководителя американского Госдепартамента Томасом Шенноном. Переговоры пройдут за закрытыми дверями, пишут «Известия».
Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН назвал это хорошим поводом к началу конструктивного диалога между Россией и США.
«Я думаю, это значимая встреча, и то, что она будет происходить в формате «за закрытыми дверями», говорит о многом. Вероятно, стороны будут обсуждать дальнейшие отношения и проблемы, связанные с тем, чтобы впредь не допускать конфликтов. Диалога между Москвой и Вашингтоном нет, и его отсутствие может привести к печальным последствиям. Наши страны должны сделать все, чтобы не допустить нового Карибского кризиса. Самой важной повесткой дня является сотрудничество и взаимодействие с целью недопущения столкновения двух стран. От этой встречи не стоит ждать многого, никто тут же не подружится, однако вопросы безопасности будут обсуждаться абсолютно точно. И если предполагать дальше, то это может стать своеобразным предвестником встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, так как для того, чтобы ее организовать, нужна повестка», — добавил он.
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Ранее сообщалось, что Антонов встретился с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. При этом Болтон отметил, что улучшение отношений — в интересах и США, и России, сообщает Ura.ru.
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