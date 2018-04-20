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Гройсман пообещал разобраться с побегом членов экипажа «Норда» с Украины
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Гройсман пообещал разобраться с побегом членов экипажа «Норда» с Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман пообещал выяснить, как двум членам экипажа захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» удалось бежать из страны и вернуться в Россию.
«Мы детально изучим и проинформируем вас, что вчера произошло, в том числе о почасовых действиях правоохранителей», — сказал Гройсман, отвечая на соответствующий вопрос депутатов в ходе «Часа вопросов к правительству» в Раде в пятницу, передает РИА «Новости».
В ответ на замечание депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Рефата Чубарова о том, что «до сих пор не объявлены персонами нон грата российские дипломаты», которые оказывают помощь экипажу «Норда», Гройсман сказал, что решение о высылке из страны российских дипломатов может принять только МИД.
Ранее в пятницу скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в базу данных атташе генерального консульства России на Украине Дмитрия Бондарца. Утверждается, что он помог членам экипажа «Норда» бежать с Украины.
Напомним, в четверг с Украины в Белоруссию сумели выехать два члена экипажа российского судна «Норд». Еще семь членов экипажа не смогли покинуть территорию страны — у них отобрали выданные в генконсульстве России паспорта. Моряки прибыли в Крым.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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