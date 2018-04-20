Гройсман пообещал разобраться с побегом членов экипажа «Норда» с Украины

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман пообещал выяснить, как двум членам экипажа захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» удалось бежать из страны и вернуться в Россию

«Мы детально изучим и проинформируем вас, что вчера произошло, в том числе о почасовых действиях правоохранителей», — сказал Гройсман, отвечая на соответствующий вопрос депутатов в ходе «Часа вопросов к правительству» в Раде в пятницу, передает РИА «Новости»

В ответ на замечание депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Рефата Чубарова о том, что «до сих пор не объявлены персонами нон грата российские дипломаты», которые оказывают помощь экипажу «Норда», Гройсман сказал, что решение о высылке из страны российских дипломатов может принять только МИД

Ранее в пятницу скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в базу данных атташе генерального консульства России на Украине Дмитрия Бондарца. Утверждается, что он помог членам экипажа «Норда» бежать с Украины.