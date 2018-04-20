Британия причастна к постановочной химатаке в Сирии, уверен Лавров

России есть доказательства того, что к постановочной химатаке в сирийском городе Дума причастен Лондон, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров

"Знаете, доказательств уже в принципе в избытке", — рассказал он в интервью РИА Новости , напомнив о видеоролике с «жертвами химатаки», который и стал поводом для ракетных ударов по Сирии . Оно было предоставлено организацией «Белыми касками», которая работает исключительно на территориях, которые контролируют боевики, указал он.

"Они уже приложили руку к состряпыванию такой же провокации год назад в Хан-Шейхуне, и они — это тоже не секрет — финансируются в том числе Великобританией , ну и США и рядом других западных стран", — пояснил Лавров.

Ранее сирийский мальчик Хасан Диаб, снявшийся в том ролике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о подробностях съемок «химатаки». По его словам, он был с матерью в подвале, когда услышал крик на улице с призывом идти в больницу. Когда они прибежали в больницу, его схватили и начали поливать водой. После за участие в съемках ребенку дали финики и печенье.