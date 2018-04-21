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Назван месяц поездки Трампа в Великобританию
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Назван месяц поездки Трампа в Великобританию 

News.ru 23 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Американский лидер Дональд Трамп посетит с визитом Великобританию в середине июля. Он отправится туда после посещения саммита НАТО в Брюсселе, который запланирован на 11-12 июля.
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