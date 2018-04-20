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Выездное заседание СФ впервые пройдет на Чукотке
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Выездное заседание Совета Федерации впервые пройдет на Чукотке 

ТАСС 40 минут назад
Фото: ТАСС
Делегация Совета Федерации в субботу, 21 апреля, впервые проведет выездное заседание в Чукотском автономном округе. Оно будет посвящено вопросам транспортной доступности региона, сообщили ТАСС в пятницу в окружном правительстве.
"На примере Чукотского автономного округа представители верхней палаты парламента РФ намерены изучить вопросы обеспечения транспортной доступности субъектов, входящих в состав ДФО. Программа визита рассчитана на три дня", — отметили в правительстве.
Возглавляет делегацию Совета Федерации председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.
В ходе визита на Чукотку делегация СФ планирует посетить ряд предприятий и организаций окружной столицы, включая международный аэропорт Анадырь (Угольный).
Организовать рабочий визит сенаторов на Чукотку ранее поручила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко по итогам Дней Чукотки, которые впервые прошли в Совете Федерации с 23 по 25 октября. В рамках Дней Чукотки прошли встречи в профильных комитетах по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, экономической, социальной и аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
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