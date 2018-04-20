Диалог с Москвой: в США назвали условие для улучшения отношений с Россией

Отмечается, что они обсудили состояние отношений между двух стран. «Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России», — подчеркивается в документе.

Для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, по словам советника американского президента, потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как «вмешательство» России в американские выборы 2016 года, применение химоружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии

Очередные санкции

Вашингтон назвали новые меры «сигналом для Москвы». При этом США отмечают, что новые ограничения не связаны с конкретными событиями, а обусловлены «беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру».

Удары по Сирии

Претензии США к России, среди прочего, связаны с поддержкой Москвой президента страны Башара Асада . Западные страны обвинили правительственные силы арабской республики в химатаке в городе Дума

После чего утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО.

В результате атаки никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Ответные меры

Госдума в середине мая рассмотрит в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США. Законопроект предусматривает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что его введение не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.