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Диалог с Москвой: в США назвали условие для улучшения отношений с Россией
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Диалог с Москвой: в США назвали условие для улучшения отношений с Россией 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: Newsru.com
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом России в США Анатолием Антоновым, говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что они обсудили состояние отношений между двух стран. «Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России», — подчеркивается в документе.
Для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, по словам советника американского президента, потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как «вмешательство» России в американские выборы 2016 года, применение химоружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.
Очередные санкции
Шестого апреля Министерство финансов США объявило о расширении ограничительных мер в отношении России. В санкционном списке появились 24 чиновника и бизнесмена, а также 14 компаний. Среди них Олег Дерипаска и связанные с ним компании En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "РусАл", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.
Вашингтон назвали новые меры «сигналом для Москвы». При этом США отмечают, что новые ограничения не связаны с конкретными событиями, а обусловлены «беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру».
Удары по Сирии
Претензии США к России, среди прочего, связаны с поддержкой Москвой президента страны Башара Асада. Западные страны обвинили правительственные силы арабской республики в химатаке в городе Дума.
После чего утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО.
В результате атаки никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Ответные меры
Госдума в середине мая рассмотрит в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США. Законопроект предусматривает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что его введение не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.
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