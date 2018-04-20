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В ГД назвали причину усиления санкций США
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В ГД назвали причину усиления санкций США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
США усиливают санкционное давление на Россию от безысходности, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.
"Такие санкции, такие меры приняты от безысходности. Россия сильное государство и великая страна, которую всегда будут уважать и с которой всегда будут считаться. Россию не нужно бояться, а нужно сотрудничать и дружить, тогда и им легче станет", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.
По ее словам, МИД РФ готовит на санкционное давление Запада разумные ответные меры.
В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
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Комментарии41  Ещё 5 источников 
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