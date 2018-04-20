Ещё
США нужна химическая повестка как повод свергнуть Асада, заявил Шульгин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Известный музыкант умер в 28 лет
Известный музыкант умер в 28 лет

США нужна химическая повестка как повод свергнуть Асада, заявил Шульгин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США использую химическую повестку лишь для того, чтобы свергнуть президента Сирии Башара Асада, заявил в интервью программе НТВ «Итоги недели» постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
"Зациклились на свержении Асада, его правительства. Их ничего другое не интересует. Химическая повестка дня — это только предлог. Все, что они здесь предлагают в Гааге имеет только одну цель — загнать сирийское правительство в угол и добиться смены режима. Заодно нападают на Россию", — сказал Шульгин.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Патрушев предложил усилить внешнюю политику в ответ на действия США Посольство в Лондоне направило ноту из-за заявления G7 по "делу Скрипалей" Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет, заявил Лавров
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США уничтожили суперброневики наемников из РФ146
США предложили лишить российского золота484
Безопасность России оказалась под угрозой263
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня12
Россия направила ноту Британии53
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение