США нужна химическая повестка как повод свергнуть Асада, заявил Шульгин 

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США использую химическую повестку лишь для того, чтобы свергнуть президента Сирии Башара Асада, заявил в интервью программе НТВ «Итоги недели» постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
"Зациклились на свержении Асада, его правительства. Их ничего другое не интересует. Химическая повестка дня — это только предлог. Все, что они здесь предлагают в Гааге имеет только одну цель — загнать сирийское правительство в угол и добиться смены режима. Заодно нападают на Россию", — сказал Шульгин.
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