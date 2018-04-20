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Путин поговорил с Шойгу
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Путин провел совещание с Шойгу и Герасимовым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Обсуждались вопросы военного строительства. Военачальники доложили президенту о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе. На совещании обсуждался также ряд аспектов по ситуации в Сирии", — сообщил Песков.
"По результатам встречи также намечена очередная сессия совещаний президента с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая", — добавил пресс-секретарь.
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