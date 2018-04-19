Лукашевич удивился позиции Запада по делу Савченко

Лукашевич об отсутствии реакции Запада на дело Савченко: лицемерие удивляет

"Удивляет лицемерие и двойные стандарты западных стран применительно к украинскому кризису. Появились сообщения, что "герой Украины" Надежда Савченко перешла к жесткой форме голодовки в украинском заключении. Это, конечно, внутреннее дело Украины, но нам интересно продолжать следить за судьбой человека, в отношении которого в этом зале столько раз заявлялся специальный пункт в разделе "текущие вопросы". Сейчас — молчание", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.