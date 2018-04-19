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Лукашевич удивился позиции Запада по делу Савченко
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Лукашевич об отсутствии реакции Запада на дело Савченко: лицемерие удивляет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о двойных стандартах и лицемерии западных стран к кризису на Украине, говоря об отсутствии реакции на сообщения о тюремном заключении Надежды Савченко.
"Удивляет лицемерие и двойные стандарты западных стран применительно к украинскому кризису. Появились сообщения, что "герой Украины" Надежда Савченко перешла к жесткой форме голодовки в украинском заключении. Это, конечно, внутреннее дело Украины, но нам интересно продолжать следить за судьбой человека, в отношении которого в этом зале столько раз заявлялся специальный пункт в разделе "текущие вопросы". Сейчас — молчание", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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