Михалков поблагодарил коллег из Британии за приезд на ММКФ

"Особая моя благодарность кинематографистам из Британии, которые не побоялись, что будут здесь отравлены", — пошутил Михалков под общие аплодисменты на открытии фестиваля в четверг.

Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн . С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно.