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Михалков поблагодарил коллег из Британии за приезд на ММКФ
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Михалков поблагодарил коллег из Британии за приезд на ММКФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Тамара Ходова. Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков поблагодарил коллег из Великобритании, что они приехали в российскую столицу, «не побоявшись быть отравленными».
"Особая моя благодарность кинематографистам из Британии, которые не побоялись, что будут здесь отравлены", — пошутил Михалков под общие аплодисменты на открытии фестиваля в четверг.
В конкурсной программе ММКФ участвуют 16 фильмов из Турции, Италии, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран, Россию представят три фильма — «Ню», «Спитак» и «Царь-птица».
Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
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