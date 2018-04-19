РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии 

Запрещенные в России террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» в союзе со «Свободной сирийской армией» собрали на юге Сирии более 12 тысяч боевиков и сотни единиц техники для атаки на правительственные войска в городах Деръа, Эль-Баас и прилегающих районах. Об этом журналистам сообщил военно-дипломатический источник, пишет «Коммерсант».
Цель наступательной операции, как считает источник, — создать на юге Сирии автономию под патронажем США со столицей в Деръа.
Эксперты считают, что участие России в операции на юге Сирии по тому же принципу, как она действовала в Восточной Гуте, может привести к ее прямому столкновению с США и Израилем и серьезно испортить отношения с Иорданией.
Эти страны покровительствуют местной вооруженной оппозиции, объединенной под названием «Южный фронт», и заинтересованы в создании на юге анклава, аналогичного турецкому в Идлибе.
Как считают эксперты издания, потеря Деръа Асадом может перечеркнуть все его предыдущие победы. Удержать юг важно и для Ирана и «Хезболлы». Выход на границы с израильскими Голанскими высотами имеет для них принципиальное значение.
По мнению издания, Россия опасается начала военных действий на юге Сирии. Это может нарушить планы по ликвидации анклавов сопротивления в Хомсе и Восточном Каламуне, привести к длительному противостоянию, где ни одна из сторон не сможет взять вверх.