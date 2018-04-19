Посольство РФ обеспокоено отсутствием официальных данных о состоянии Юлии Скрипаль 

ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании озабочено отсутствием официальной информации о Юлии Скрипаль, пострадавшей во время предполагаемого отравления в Солсбери 4 марта. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе дипмиссии.
"Посольство обеспокоено состоянием здоровья Юлии Скрипаль, а также отсутствием какой-либо официальной информации о ней. Все публичные заявления, сделанные до настоящего времени официальными британскими властями, не могут рассматриваться как достоверные", — говорится в сообщении.
В посольстве РФ эту ситуацию назвали скандальной. «Эта скандальная ситуация еще раз подтверждает, что по отношению к семье Скрипалей, которые являются российскими гражданами, осуществлена неслыханная провокация с помощью британских спецслужб», — говорится в коммюнике.
В дипмиссии также призвали правительство Великобритании раскрыть всю информацию по этому делу и не оказывать давление на СМИ. «Призываем правительство консерваторов в целях сохранения своей политической репутации немедленно раскрыть всю имеющуюся информацию по отравлению в Солсбери для российской стороны, а также для британской общественности, снять цензуру с публикации в британской прессе информации, связанной с этим преступлением, дать возможность российским и британским СМИ свободно освещать это дело, не оказывая политического давления на СМИ, как это делается в отношении Russia Today», — говорится в документе.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. ОЗХО в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.