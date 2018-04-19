Посольство РФ обеспокоено отсутствием официальных данных о состоянии Юлии Скрипаль

ЛОНДОН, 19 апреля. / ТАСС /. Посольство России Великобритании озабочено отсутствием официальной информации о Юлии Скрипаль , пострадавшей во время предполагаемого отравления в Солсбери 4 марта. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе дипмиссии.

"Посольство обеспокоено состоянием здоровья Юлии Скрипаль, а также отсутствием какой-либо официальной информации о ней. Все публичные заявления, сделанные до настоящего времени официальными британскими властями, не могут рассматриваться как достоверные", — говорится в сообщении.

В посольстве РФ эту ситуацию назвали скандальной. «Эта скандальная ситуация еще раз подтверждает, что по отношению к семье Скрипалей, которые являются российскими гражданами, осуществлена неслыханная провокация с помощью британских спецслужб», — говорится в коммюнике.

В дипмиссии также призвали правительство Великобритании раскрыть всю информацию по этому делу и не оказывать давление на СМИ. «Призываем правительство консерваторов в целях сохранения своей политической репутации немедленно раскрыть всю имеющуюся информацию по отравлению в Солсбери для российской стороны, а также для британской общественности, снять цензуру с публикации в британской прессе информации, связанной с этим преступлением, дать возможность российским и британским СМИ свободно освещать это дело, не оказывая политического давления на СМИ, как это делается в отношении Russia Today », — говорится в документе.