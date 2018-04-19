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МИД: в тюрьмах Ирака содержатся до 70 женщин, предположительно, имеющих гражданство РФ
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МИД: в тюрьмах Ирака содержатся до 70 женщин, предположительно, имеющих гражданство РФ 

BFM.RU 33 минуты назад
По данным Москвы, в иракской тюрьме остаются от 50 до 70 женщин, которые, предположительно, являются гражданками РФ. С ними содержатся более 100 детей, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, родители многих из этих детей, рожденных на территории Ирака и Сирии, неизвестны, а некоторые дети в силу возраста не говорят ни на одном языке, передает «Интерфакс».
Между тем, отметила Захарова, иракские власти не возражают против возвращения на родину детей при условии правильного оформления соответствующих документов Россией и их передачи посольством РФ в Багдаде в местные судебные органы.
«Иракская сторона выражает готовность пойти навстречу, если находящиеся под следствием или уже осужденные российские гражданки сами инициируют передачу своих детей родственникам в России», — сказала она.
Официальный представитель МИД заверила, что в случае установления российского гражданства женщин посольство РФ в Ираке обеспечит соблюдение их прав на защиту силами местных адвокатов.
Против арестованных выдвигаются обвинения в незаконном пересечении иракской границы, терроризме, пособничестве в совершении террористических действий в рядах запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», сообщила официальный представитель МИД. Если вина женщин будет считаться доказанной, то им грозит смертная казнь, пожизненное или весьма продолжительное тюремное заключение.
России с лета 2017 года удалось вернуть из Ирака и Сирии на родину 73 ребенка и 24 женщины, сообщила Захарова.
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