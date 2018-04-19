РФ ответила на обвинения о причастности к убийствам

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Захарова: Великобританию можно назвать «рекордсменом по геноциду» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Великобританию можно назвать "мировым рекордсменом по геноциду". Так прокомментировала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждения посла Соединенного Королевства в Москве Лори Бристоу о том, что Россия якобы причастна к ряду убийств по госзаказу.
"Великобритания — мировой рекордсмен по геноциду, — отметила она. — Страшно представить, сколько миллионов ни в чем не повинных людей было уничтожено в колониях Британии".
По ее словам, по разным оценкам, англичане уничтожили до 90-95% аборигенов Австралии при колонизации континента.
В качестве примера дипломат также напомнила, как в 1870-е годы "англичане осуществили геноцид зулусов в Капской колонии, а в 1954-1961 годах — геноцид народа кикуйю в Кении".
"В ответ на убийство 32 белых колонистов английские власти уничтожили 300 тыс. представителей народности кикуйю и еще 1,5 млн человек загнали в лагеря", — подчеркнула она.
Всего официальный представитель МИД огласила 17 страниц архивных данных о нелицеприятных действиях Великобритании на мировой арене за многие годы.
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