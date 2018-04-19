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РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
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РФ получила неожиданное письмо от рядового немца 

Рамблер 2 часа назад
Рядовой житель Германии Георг Клемм прислал главе МИД России Сергею Лаврову письмо с извинениями за антироссийскую политику правительства своей страны. Об этом перед брифингом рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова, передает ТАСС.
«Уважаемый Сергей Викторович, хочу извиниться за враждебное поведение моего немецкого правительства и других западных стран в отношениях с вами и Россией. Считаю это поведение бесчестным, ложным и трусливым. Продолжайте вашу ясную политику, желаю вам успеха», — процитировала Захарова.
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Дипломат назвала эту историю «очень показательной» и заявила, что подобные письма приходят в МИД РФ со всего мира «сотнями».
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