РФ получила неожиданное письмо от рядового немца

«Уважаемый Сергей Викторович, хочу извиниться за враждебное поведение моего немецкого правительства и других западных стран в отношениях с вами и Россией. Считаю это поведение бесчестным, ложным и трусливым. Продолжайте вашу ясную политику, желаю вам успеха», — процитировала Захарова.

Дипломат назвала эту историю «очень показательной» и заявила, что подобные письма приходят в МИД РФ со всего мира «сотнями».