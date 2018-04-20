Ещё
В МИД ФРГ не знают о контейнерах с хлором из Германии в Восточной Гуте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД ФРГ не знают о контейнерах с хлором из Германии в Восточной Гуте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Капитал страны
БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. В МИД ФРГ нет своих данных о том, что в Восточной Гуте обнаружены контейнеры с хлором из Германии, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Ранее о том, что на освобожденных территориях Восточной Гуты сирийские правительственные войска обнаружили контейнеры с хлором из Германии, а также дымовые шашки, произведенные в британском Солсбери, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"У нас нет своих данных, и я не совсем уверен, какую взаимосвязь российская сторона пытается тут обнаружить", — сказал Бройль.
Он добавил, что разрешения на импорт хлора из ФРГ в Сирии не выдавались, в последние годы запросов о проведении подобных поставок не было. Представитель минэкономики ФРГ, которая присутствовала на брифинге, также заявила, что у ее ведомства нет «никаких сведений» о подобных поставках.
"Но также совершенно ясно, что хлор используется во многих областях, в том числе для очистки воды. Само по себе это вещество не запрещено. Я считаю, нельзя дать отвлечь себя от вопроса применения хлора в качестве оружия", — добавил Бройль, указав, что необходимо установить виновных использования отравляющего газа против населения сирийского города Дума.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Собянин провел прием пяти граждан по поручению президента Глава Якутии перенес операцию на позвоночнике Экс-посол Великобритании: Лондону пора налаживать отношения с Асадом
Комментарии  Ещё 47 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание333
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей233
«Весь салон залит кровью»133
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40036
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть51
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение