В МИД ФРГ не знают о контейнерах с хлором из Германии в Восточной Гуте

БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости . В МИД ФРГ нет своих данных о том, что в Восточной Гуте обнаружены контейнеры с хлором из Германии, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. Ранее о том, что на освобожденных территориях Восточной Гуты сирийские правительственные войска обнаружили контейнеры с хлором из Германии, а также дымовые шашки, произведенные в британском Солсбери, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова "У нас нет своих данных, и я не совсем уверен, какую взаимосвязь российская сторона пытается тут обнаружить", — сказал Бройль. Он добавил, что разрешения на импорт хлора из ФРГ в Сирии не выдавались, в последние годы запросов о проведении подобных поставок не было. Представитель минэкономики ФРГ, которая присутствовала на брифинге, также заявила, что у ее ведомства нет «никаких сведений» о подобных поставках. "Но также совершенно ясно, что хлор используется во многих областях, в том числе для очистки воды. Само по себе это вещество не запрещено. Я считаю, нельзя дать отвлечь себя от вопроса применения хлора в качестве оружия", — добавил Бройль, указав, что необходимо установить виновных использования отравляющего газа против населения сирийского города Дума Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>