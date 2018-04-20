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МИД Франции обвинил Россию в противоречивых заявлениях по «химатаке» в Думе
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Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

МИД Франции обвинил Россию в противоречивых заявлениях по «химатаке» в Думе 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: МИД ФРАНЦИИ ОБВИНИЛ РОССИЮ В ТОМ, ЧТО ОНА РАСПРОСТРАНЯЕТ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СИТУАЦИИ С ХИМАТАКОЙ В ДУМЕ
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