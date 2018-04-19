Си Цзиньпин: Необходимо объективно расследовать «химатаку» в САР

По мнению китайского лидера, результаты расследования должны быть достоверными, чтобы выдержать проверку временем. Глава КНР также призвал содействовать политическому урегулированию сирийского кризиса.

"Китайская сторона готова и дальше прилагать усилия совместно со всеми заинтересованными сторонами международного сообщества для надлежащего решения сирийской проблемы", — отметил Си Цзиньпин в разговоре с Мэй.