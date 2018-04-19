Си Цзиньпин: Необходимо объективно расследовать «химатаку» в САР 

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй выступил за необходимость проведения объективного расследования предполагаемого использования химического оружия в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению китайского лидера, результаты расследования должны быть достоверными, чтобы выдержать проверку временем. Глава КНР также призвал содействовать политическому урегулированию сирийского кризиса.
"Китайская сторона готова и дальше прилагать усилия совместно со всеми заинтересованными сторонами международного сообщества для надлежащего решения сирийской проблемы", — отметил Си Цзиньпин в разговоре с Мэй.