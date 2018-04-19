Молния: Си Цзиньпин и Тереза Мэй в телефонном разговоре обменялись мнениями по вопросам Сирии и международной торговли 

ИА Синьхуа: последние новости

Ракетные удары по Сирии могли быть попыткой создать сложности для миссии ОЗХО -- глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Срочно: Действия США и их союзников в Сирии не останутся без последствий -- посол России в Вашингтоне А. Антонов