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Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
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Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня 

RT на русском 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал процесс блокировки в России мессенджера Telegram.
«Понятно, что для исполнения закона нужно время. Вполне также можно согласиться и понять, что это не вопрос одного дня, исполнение этого закона. Поэтому давайте ещё просто какое-то время подождём. Я бы не стал здесь говорить о какой-то дискредитации или ещё что-то», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не дискредитируют ли Роскомнадзор как ведомство «его безуспешные попытки исполнить закон и заблокировать Telegram на территории России».
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в связи с блокировкой мессенджера Telegram внёс в чёрный список более 15 млн IP-адресов.
Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера 16 апреля.
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