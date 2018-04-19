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В Госдуме прокомментировали протест Японии
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В Госдуме прокомментировали протест Японии по учениям на Курильских островах 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал протест Японии по военным учениям на Курильских островах.
«Безусловно, острова принадлежат России на основании международных нормативных правовых актов. И Россия имеет право делать там всё, что угодно», — заявил депутат.
По его словам, в данном случае речь идёт об учениях согласно плану боевой подготовки в рамках укрепления обороноспособности России и повышения её боевого потенциала.
Как подчеркнул Швыткин, эти учения не угрожают безопасности ни одной из стран.
Ранее Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах.
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