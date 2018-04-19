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Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
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Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу 

Рамблер 55 минут назад
Очередная политическая разборка произошла за кулисами телевизионного шоу в Украине. Внефракционный депутат Сергей Мельничук подрался с депутатом от Радикальной партии Украины Дмитрием Линько. Обстановка накалилась ещё во время самого шоу, но перед камерами народные избранники смогли сдержаться. Однако уже за кулисами мужчины дали волю эмоциями и сцепились в рукопашной. Первым вступил в бой Мельничук, он ударил соперника кулаком в лицо и разбил ему нос. Дмитрий Линько не оставил этот выпад без ответа и несколько раз попытался дать дебоширу сдачи.
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