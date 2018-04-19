Трамп рассказал о «жесткой схватке в Сирии» с войсками России

Трамп заявил о «самом жестком отношении» к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что относится к России «жестко, как никто», и рассказал о схватке между американскими и российскими военными. Речь, очевидно, идет о бойцах частной военной компании, не связанной с властями РФ, которая подверглась нападению в Сирии . Сам Трамп сообщил, что новые санкции против России будут введены, когда Россия «этого заслужит».

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ , президент США Трамп заявил, что он вел себя с Россией очень жестко:

«Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — сказал глава Белого дома, слова которого приводит РИА «Новости».

«Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке», — поведал он.

Президент США не сообщил подробностей, однако известно, что американские военные не вступали в столкновения с российскими войсками, поэтому можно предположить, что речь идет о бойцах частной военной компании, которые могли пострадать от обстрелов американских военных в Сирии.

В начале февраля американские СМИ со ссылкой на представителя администрации сообщили, что в результате авиаудара США в районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор были убиты более ста человек, большинство из которых являются гражданами РФ.

Минобороны России , в свою очередь, ответило, что российских военнослужащих в данном районе нет.

На следующий день исследовательская организация Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что речь идет о несуществующей де-юре частной военной компании «ЧВК Вагнера», которая якобы принимает участие в сирийском конфликте на стороне правительственных сил и действует в районе месторождений полезных ископаемых в долине реки Евфрат (именно в этом регионе нанесла авиаудар коалиция).

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не имеют данных о каких-либо россиянах, воюющих в Сирии, кроме военнослужащих Вооруженных сил России, которые принимают участие в операции ВКС РФ в поддержку сирийских правительственных сил в борьбе с террористами «Исламского государства» ( ИГ , организация запрещена в России).

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее называла дезинформацией сообщения о том, что российские военные якобы погибли под ударом американских сил в Сирии.

В среду, 18 апреля, помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что позиции американских военных в Сирии якобы пытались недавно атаковать «российские наемники», передает РИА «Новости».

«Их безрассудное вмешательство в Сирию и поддержка режима [президента Сирии Башара] Асада повысили риск конфронтации с Западом. Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом палаты представителей конгресса США.

На прошлой неделе США и их союзники Великобритания Франция нанесли удар по Сирии крылатыми ракетами. Было затронуто несколько объектов, в которых, как считают США, производилось химическое оружие. Российские базы под удар не попали.

Никки Хейли. США заявили также, что собираются ввести новые санкции против России за поддержку президента Асада. О том, что санкции будут введены, 15 апреля сообщила постпред США при ООН

Впоследствии стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.

«Мы введем санкции, как только они [Россия] действительно этого заслужат», — сказал Трамп, сообщает Reuters.