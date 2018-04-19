В МИД Бельгии призвали ЕС и Россию сообща искать решения конфликта в Сирии 

БРЮССЕЛЬ, 19 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюзу и России следует совместно искать решения урегулирования конфликта в Сирии, заявил в четверг глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
"С Россией, как и с Ираном, нужен диалог. Будучи очень твердыми по досье, по которым мы расходимся, как Украина, мы должны пытаться находить решения сообща", — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF.
По словам бельгийского министра, он ожидает от Москвы демонстрации «желания идти к политическому решению (конфликта в Сирии — ред.)».
Говоря о необходимости прямого диалога с Россией, Рейндерс заметил, что кроме него в Москве с визитами недавно побывали министры иностранных дел Нидерландов и Австрии.
"А в мае президент (Франции Эммануль) Макрон будет в Санкт-Петербурге, чтобы встретиться с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным. Почему? Потому, что если мы не будем оказывать давление на Россию на базе прямых контактов, мы ни к чему не придем. Это касается и Ирана", — сказал глава МИД Бельгии.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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