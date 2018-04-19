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В «Артеке» рассказали об отдыхе детей Асада
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В «Артеке» рассказали об отдыхе детей Асада 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Создавать специальные условия для детей сирийского президента Башара Асада на время пребывания в «Артеке» не потребовалось, рассказал директор лагеря Алексей Каспржак.
Руководство «Артека» узнало о том, что дети Асада будут отдыхать в лагере, уже после их прибытия, передает Reuters слова Каспржака. Он отметил, что никаких специальных условий для них не создавалось.
«Они втроем жили в разных отрядах, формируемых согласно возрасту детей. Возможно, когда все только узнали об этом, возникло какое-то небольшое напряжение, но оно очень быстро прошло и никаких проблем нам не доставило», — сказал директор лагеря.
Источник в «Артеке» также рассказал, что дети Асада пробыли в лагере три недели. Они, отметил он, никак не выделялись, посещали все мероприятия, ходили на вечерний костер.
О том, что сыновья Асада 16-летний Хафез и 13-летний Карим, а также 14-летняя дочь Зейн отдыхали в 2017 году в «Артеке», рассказал на прошлой неделе депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Он перессказал слова Асада о том, что после посещения лагеря дети стали лучше понимать Россию.
Скандальный украинский сайт «Миротворец», который составляет список противников украинской власти, внес Асада в свою базу за «сознательное нарушение границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым».
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