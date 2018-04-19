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Замеченные в Telegram депутаты объяснились
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Замеченные в Telegram депутаты объяснились 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: ТАСС
Члены комитета Госдумы по информационной политике заявили, что использовали мессенджер Telegram на этой неделе из необходимости следить за развитием ситуации с блокировкой. По словам главы комитета Леонида Левина, таким образом он понимает, как исполняется законодательство, передает РБК.
Левин отметил, что он не пользуется VPN и пожаловался на неудобство пользоваться мессенджером ежедневно, потому что стабильность его работы нарушена.
В Telegram были также замечены депутаты Антон Горелкин, Евгений Ревенко, Вадим Деньгин, Андрей Свинцов и Александр Ющенко. Они заявили, что не пользуются путями обхода блокировки и хотели увидеть, чем все это закончится.
По информации издания, по меньшей мере четверо сенаторов из комиссии Совета Федерации по информполитике заходили на этой неделе в Telegram со своих рабочих номеров. Мессенджером также пользовались чиновники Кремля, Минэкономсвязи, МИДа, Следственного комитета, Генпрокуратуры и топ-менеджеры госкомпаний.
16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса подсетей Google и Amazon, серверы которых могут использоваться мессенджером для обхода блокировки в России. По последним данным, под ограничения попало больше 16 миллионов адресов, но Telegram по-прежнему работает без подключения к прокси или VPN.
13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес решение об ограничении доступа к Telegram. Это произошло после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки мессенджера в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не намерен идти на сделку с российскими властями и пообещал инвестировать миллионы долларов в независимые прокси-серверы и VPN, позволяющие обходить блокировки сайтов.
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