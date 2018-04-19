Замеченные в Telegram депутаты объяснились

Члены комитета Госдумы по информационной политике заявили, что использовали мессенджер Telegram на этой неделе из необходимости следить за развитием ситуации с блокировкой. По словам главы комитета Леонида Левина, таким образом он понимает, как исполняется законодательство, передает РБК.

Левин отметил, что он не пользуется VPN и пожаловался на неудобство пользоваться мессенджером ежедневно, потому что стабильность его работы нарушена.

Следственного комитета, По информации издания, по меньшей мере четверо сенаторов из комиссии Совета Федерации по информполитике заходили на этой неделе в Telegram со своих рабочих номеров. Мессенджером также пользовались чиновники Кремля, Минэкономсвязи, МИДа Генпрокуратуры и топ-менеджеры госкомпаний.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса подсетей Google Amazon , серверы которых могут использоваться мессенджером для обхода блокировки в России . По последним данным, под ограничения попало больше 16 миллионов адресов, но Telegram по-прежнему работает без подключения к прокси или VPN.

13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес решение об ограничении доступа к Telegram. Это произошло после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки мессенджера в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей.