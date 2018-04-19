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МИД: сирийская оппозиция и «Ан-Нусра» при поддержке США пытаются создать автономию в САР
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МИД: сирийская оппозиция и «Ан-Нусра» при поддержке США пытаются создать автономию в САР 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Сирийская оппозиция и группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) при поддержке США пытаются создать автономию на юге Сирии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт РИА «Новости».
Ранее агентство с ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что боевики «Ан-Нусры» и »Сирийской свободной армии» расширяют подконтрольные территории на юге страны, чтобы создать там автономию под патронажем Соединённых Штатов.
«Я могу сказать, что видела эти комментарии. Я могу сказать, что мы также обладаем этой информацией. Я могу сказать, что действительно упомянутая вами информация соответствует действительности, и мы фиксируем эти тенденции», — подтвердила Захарова.
Источник агентства отмечал, что боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы в трех южных провинциях. Поводом для атаки станут якобы нарушения режима деэскалации сирийскими войсками или провокации с химоружием. Собеседник указал, что при этом США не противодействуют боевикам, а поставляют в контролируемые ими районы «гумпомощь».
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