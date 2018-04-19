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РФ обнаружила у США патент на «Новичок»
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Пуля с ядом: Россия указала на наличие у США патента на «Новичок» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Reuters
Отравляющее вещество, которое якобы было использовано при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, производили в США, где оно было запатентовано в качестве химоружия, заявил представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.
Официальный документ
Во время выступления на заседании исполнительного совета ОЗХО Шульгин представил документ ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) от 1 декабря 2015 года.
В документе идет речь о создании пули с емкостью для яда. Постпред пояснил, что боеприпас предполагалось снаряжать бинарными компонентами, которые вступают в реакцию друг с другом при ударе.
"По крайней мере одной из активных субстанций, которой может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты (nerve agents), включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и, внимание, агенты, относящиеся к типу "Новичок", — процитировал документ постпред.
Кроме того, постпред сообщил, что в электронном ресурсе google.patents.com по ключевому слову "Novichok" можно найти более 140 различных патентов, связанных с "использованием и защитой от воздействия боевого отравляющего вещества" этого типа.
"Здравые голоса"
Делегация России не была в одиночестве на заседании исполнительного совета ОЗХО по делу об отравлении Скрипаля, заявил Шульгин. Он отметил наличие "здравых голосов".
"Раздавались и здравые голоса, здравые суждения. Пакистан, Индия, Бразилия, Южная Африка. Высказывались пожелания о необходимости беспристрастного, всестороннего расследования для установления истины, для того, чтобы понять, что там произошло в Солсбери", — сказал постпред на пресс-конференции.
Кроме того, Шульгин подчеркнул, что Россия не признает результатов международных или национальных расследований по инциденту в Солсбери, если к ним не будут приглашены российские представители.
Инцидент в Солсбери
Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-агент ГРУ и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в городе Солсбери.
Британские власти заявляют, что Скрипалей отравили веществом, созданным в рамках советской программы "Новичок", при этом ответственность за инцидент возлагается на Россию.
Москва неоднократно это отрицала и называла обвинения бездоказательными. МИД России призывал к совместному расследованию происшествия, однако Лондон отвечал отказом. Экспертизу вещества, которым отравили Скрипалей, провели эксперты ОЗХО. Россия ознакомилась с докладом. В нем, по словам главы МИД Сергея Лаврова, организация приводит состав химического вещества, при этом конкретного наименования отравляющего агента там нет.
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