Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля

Россия указала «весьма вероятный» мотив Британии отравить Скрипаля

Шульгин по итогам внеочередного заседания Исполсовета ОЗХО по инциденту в Солсбери напомнил, что британская сторона выдвигает Москве триаду обвинений по делу Скрипаля: «Мотив, средства, предыстория вопроса».

«Слушайте, мы ведь эту же триаду обвинений можем предъявить и нашим британским коллегам, по большому счету», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил постпред, британское правительство, «ослабленное передрягами в связи с Brexit», нуждается в поводе сплотить общество — это могло бы стать мотивом.

«Может быть Лондон заинтересован в том, чтобы заручиться солидарностью со стороны других стран— членов Евросоюза, чтобы облегчить выход из ЕС? Я думаю, что это даже весьма вероятно, highly likely («весьма вероятно»)», — заявил Шульгин.

Лондон использует формулировку «весьма вероятно» как в деле Скрипаля, так и в отношении якобы совершенной Дамаском химатаки, столь же похожей на провокацию.

Шульгин сообщил, что Россия передала «огромный список» вопросов к ОЗХО и «в свете сегодняшнего обсуждения» намерена его обновить. Шульгин пояснил, что новые обстоятельства позволяют с большей уверенностью полагать, что инцидент в Солсбери был инсценирован британскими спецслужбами.

Он подчеркнул, что клиническая картина отравления полицейского Николаса Бейли, работавшего над делом Скрипалей, очень похожа на воздействие вещества BZ. BZ используется НАТО

Внеочередная сессия Исполнительного совета была закрыта принятием итогового доклада, выдержанного в практическом ключе. Доклад ОЗХО, «техническая экспертиза, представленная по поводу запроса англичан», вызывает у России «ряд вопросов и требует дополнительной детальной проработки, в том числе британской стороной», отметил Шульгин.

Он напомнил, что миссия ОЗХО не смогла в результате анализа установить производителя отравляющего вещества, примененного против Скрипалей.