Виктория Скрипаль считает, что на Юлию в Британии оказывают давление

"Она мне позвонила на телефон, разговор длился минуту 47 секунд. Для меня было понятно, что разговор ведется под давлением, она говорит, что ей было сказано", — заявила Виктория Скрипаль в видео на официальном канале Следственного комитета России в YouTube.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство , Москва это категорически отрицает.

Позже Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором та заявила, что не желает общаться с журналистами и просит свою двоюродную сестру Викторию не пытаться связаться с ней.