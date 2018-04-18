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Виктория Скрипаль считает, что на Юлию в Британии оказывают давление
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Виктория Скрипаль считает, что на Юлию в Британии оказывают давление 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Виктория Скрипаль считает, что на ее двоюродную сестру Юлию в Великобритании после отравления оказывают давление.
"Она мне позвонила на телефон, разговор длился минуту 47 секунд. Для меня было понятно, что разговор ведется под давлением, она говорит, что ей было сказано", — заявила Виктория Скрипаль в видео на официальном канале Следственного комитета России в YouTube.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Позже Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором та заявила, что не желает общаться с журналистами и просит свою двоюродную сестру Викторию не пытаться связаться с ней.
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