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Китай на заседании СБ ООН призвал продолжить расследование инцидента в Солсбери
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Китай на заседании СБ ООН призвал продолжить расследование инцидента в Солсбери 

ТАСС 11 часов назад
Фото: ТАСС
ООН, 18 апреля. /ТАСС/. Китай выступает за продолжение расследования инцидента в Солсбери, где в марте этого года был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом заявил в среду постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй на заседании Совета Безопасности, созванном по просьбе Великобритании.
"Дальнейшие расследования требуются для того, чтобы установить характер инцидента и стороны, которые должны быть привлечены к ответственности. Китай считает, что сейчас необходимо провести всеобъемлющие, объективные и беспристрастные расследования, и на основе надежных доказательств сделать заключения, которые выдержат проверку фактами и историей", — сказал дипломат.
По его словам, официальный Пекин «внимательно следит за развитием ситуации вокруг инцидента в Солсбери», и выступает за урегулирование ситуации «в рамках ОЗХО в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия».
Ма Чжаосюй подчеркнул, что в Пекине «твердо выступают против использования химического оружия любым государством, любой организацией или любым лицом в любых обстоятельствах». «Это наша категорическая и последовательная позиция», — добавил он.
4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.
В сложившейся ситуации постпред Китая призвал все вовлеченные в кризис стороны «отставить в сторону менталитет времен холодной войны» и объединить усилия «в целях поддержания международного мира, стабильности и безопасности». Он подчеркнул, что странам необходимо выстраивать отношения на основе взаимоуважения и добиваться «сотрудничества, от которого выиграют все», а членам Совбеза ООН — сплотиться, чтобы выполнить возложенную на них задачу по поддержанию международного мира.
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