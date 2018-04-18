Ещё
Представитель Минпромторга продемонстрировал журналистам американский патент на «Новичок»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представитель Минпромторга продемонстрировал журналистам американский патент на «Новичок» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Капитал страны
ГААГА, 18 апреля. /ТАСС/. Руководитель Центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия Минпромторга РФ Виктор Холстов продемонстрировал журналистам в среду на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери американский патент на изобретение специальной пули, которая может снабжаться разными отравляющими веществами, в том числе нервно-паралитическим веществом типа «Новичок».
"Вот собственно тот патент, который в 2015 году был зарегистрирован в США, — сказал он, демонстрируя на камеры данный документ. — Он предусматривает пулю, снаряжаемую различными токсичными химикатами, включая в том числе «Новичок», который есть в описании. Собственно, какое отношение Россия имеет к этому патенту? Никакого".
По его словам, Вашингтон хотел связать Москву с этим патентом. «В этой связи его автор подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности РФ, как заявку на оформления патента в нашей стране, — указал Холстов. — То есть, если РФ регистрирует этот патент у себя на территории, тогда можно спокойно говорить: „Это не мы, американцы, это Россия, это их патент“.
Ранее в среду постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в ходе выступления на заседании Исполнительного совета ОЗХО заявил, что Россия представила доказательства того, что „Новичок“ производился и патентовался в США в качестве химоружия в 2015 году.
4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.
ТАСС: последние новости
Захарова прокомментировала сюжет с мальчиком из сирийской Думы Постпред Сирии при ООН: удары США помешали миссии ОЗХО вовремя прибыть в Дамаск Мэй обвинила Россию в использовании кибератак для подрыва существующего мирового порядка
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел новую меру пресечения148
Лондон выступил с новым обвинением к России79
«Британия уничтожает улики по Солсбери»53
Украине пророчат распад250
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение