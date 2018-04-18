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Минобороны: Военные РФ при обстреле автоколонны ООН не пострадали
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Минобороны: Военные РФ при обстреле автоколонны ООН не пострадали 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
Начальник Российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил в среду вечером, что ранее распространенная в ряде СМИ информация о ранении в Думе российского офицера во время нападения на автоколонну ООН не соответствует действительности.
По словам генерала, 17 апреля в ходе поездки сотрудников ООН в город Думу «на внешнем периметре охраны автоколонны произошел огневой контакт представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами». Во время перестрелки был легко ранен сирийский сотрудник службы безопасности. Российских же военнослужащих на месте столкновения не было.
Ранее информагентства сообщали, что обстрелу подверглись сотрудники службы безопасности ООН, которые должны были оценить степень возможности и условия для работы в Думе представителей ОЗХО по проверке фактов применения в Думе химического оружия.
7 апреля в Думе, по утверждению НПО «Белые каски», было применено химическое оружие. Об этой организации в Минобороны РФ сообщили, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.
Тем не менее, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии в ответ на якобы имевшее место применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в Думе.
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