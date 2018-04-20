Охота на крымчан: споется ли Украина с антироссийским «хором» Запада

Александр Форманчук , политолог, заместитель председателя Общественной палаты РК В последние дни каждый из нас хотя бы раз задавал себе вопрос: будет ли война? Боязнь вооруженного конфликта живет в нашей исторической памяти настолько прочно, что тема войны и мира всегда занимала ведущие строчки в рейтинге повседневных проблем. За исключением, пожалуй, последних четырех лет, когда возвращение Крыма Россию обеспечило крымчанам и гостям солнечного полуострова гарантии полной личной безопасности. Причем настолько надежных, что мы поверили, что это чуть ли не навсегда. Открытие суперсовременного аэровокзального комплекса в Симферополе и приближение исторического мига торжества при открытии автомобильного движения по Крымскому мосту усиливают у крымчан ощущения такой безопасности. С другой стороны — резко возросшие угрозы масштабной войны недалеко от наших границ вызывают чувства реальной тревоги за будущее.

Подобные настроения подогреваются правящим националистическим режимом Украины в лице президента Порошенко и его окружения. Нам постоянно пытаются напоминать, что мы живем фактически в прифронтовой полосе с ее особой психологической атмосферой и жизненным укладом ее населения. Мы уже настолько к этому привыкли, что стараемся не замечать тонких граней привычной правды и откровенной лжи. К счастью, за 23 года вынужденного пребывания в составе «независимой» Украины у крымчан выработался устойчивый иммунитет к отторжению вируса так называемого украинского интегрального национализма. И нам часто кажется, что этого вполне достаточно для гарантий нашей полной безопасности на этом важнейшем стратегическом направлении.

Между тем в условиях беспрецедентной эскалации давления на Россию со стороны коллективного Запада невозможно не замечать отчаянного стремления правящего режима Порошенко встроиться в западный информационный хор и даже пытаться там порой солировать на темы махровой русофобии. И здесь нельзя рассчитывать только на свой иммунитет отторжения украинского национализма. Здесь необходимы более существенные меры информационного и психологического отпора всем, кто надеется на так называемую «деоккупацию» Крыма.

Дело дошло до того, что украинские силовики открыли настоящую «охоту» на крымчан с законными российскими паспортами, оказавшихся по разным причинам, на подконтрольных украинской стороне территориях. В первую очередь это касается наших рыболовецких и прочих судов, ведущих различную хозяйственную деятельность. Иначе как грубой провокацией такие действия назвать нельзя. В нашем арсенале есть достаточно военно-политических средств, а также прочие возможности, чтобы решительно положить этому конец и отбить всякое желание украинской стороны их продолжать.

Увы, но такая «охота» распространяется уже и на тех крымчан, кто пересекает украинскую границу в целях проведывания родственников на территории материковой Украины. Так, в Херсоне на два месяца задержан житель города Евпатории Сергей Осьмынин, которому вменяется в вину его участие в 2014 году в отрядах крымской самообороны, а также то, что он, будучи гражданином Российской Федерации, является депутатом Евпаторийского горсовета, сформированного «оккупационными» властями.

Обвинения предъявлены только лишь на том основании, что Крым якобы «незаконно оккупирован» Российской Федерацией и крымчане «незаконно» стали обладателями российских паспортов. Если и дальше следовать такой логике, то жители полуострова обречены навсегда стать «невыездными» за пределы полуострова. Ведь это логика коллективного Запада, направленная на международную изоляцию России, превращению страны в мирового изгоя. И нынешняя Украина отчаянно стремится следовать в фарватере такой логики Запада.

В ситуации глубокого социально-экономического упадка Украины ее руководство видит в подобной логике Запада единственный выход для сохранения себя во власти в надежде избежать справедливого возмездия со стороны всех, кто обманулся в своих ожиданиях последних лет. При этом немалая часть таких обманутых пытается направить свое недовольство не только по адресу Порошенко и его окружения, но даже выступить «самостоятельно» против «путинской России». Речь, прежде всего, идет об украинских национал-патриотах самого разного «посола» и происхождения. В том числе и крымского.

Так, в среде украинских национал-патриотов в последнее время замелькал еще один выходец из Евпатории, называющий себя «ветераном» АТО, некто Сергей Викарчук. Понятие «украинского патриотизма» заменило Викарчуку привычное для большинства крымчан понятие «крымского патриотизма», ставшего для них основным маркером региональной идентичности. Эта идентичность, как известно, сохранила у жителей полуострова историческую память о России и обеспечила почти стопроцентный результат поддержки вопроса всекрымского референдума от 16 марта 2014 года о возвращении Крыма в состав России.

Поэтому Сергей Викарчук «обиделся» на 600 тысяч украинцев Крыма за то, что они «забыли» о своих украинских корнях и не оказывают нужного «сопротивления» российскому «агрессору». И он решил вести такую борьбу самостоятельно. Причем против всех. Включая крымских татар. В ответ на эту «обиду» еще один украинский патриот крымско-татарского происхождения Ильми Умеров утверждает, что украинского населения в Крыму нет, а есть только граждане Украины. А кроме крымских татар здесь не может быть «настоящих украинцев». Вся эта полемика лишь подтверждает старое украинское правило: где два украинца там три гетьмана. И в этом кроется лучшая гарантия несбыточности надежд украинских национал-патриотов.

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