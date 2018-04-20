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РФ требует от США ответа по ситуации с экспертами ОЗХО в Думе
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РФ требует от США ответа по ситуации с экспертами ОЗХО в Думе 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
Российская сторона призвала США представить доказательства того, что Россия и Сирия якобы не дают специалистам ОЗХО доступ в сирийскую Думу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Заявления, что США обладают доказательствами того, что Россия и Сирия препятствуют доступу инспекторов ОЗХО в Думу: если обладают, пусть предъявят", — цитирует РИА Новости Лаврова. — Со стороны партнеров только и слышим утверждения, что у них есть доказательства, будь то инцидент, якобы произошедший в Думе, будь то инцидент в Солсбери".
Ранее американский Госдеп заявил, что Дамаск и Москва проводят «зачистку» места химатаки в Думе, не позволяя попасть туда инспекторам ОЗХО.
Глава российского МИД также отметил, что всем ясно, кто на самом деле мешает работе сотрудников организации, приглашенных в Думу по инициативе РФ. «Кто пытается предотвратить попадание инспекторов ОЗХО в Думу, я думаю, всем хорошо понятно. И не нужно искажать действительность», — сообщил Лавров.
По мнению российской стороны, обвинение властей Сирии в использовании химоружия и последовавший за этим ракетный удар США, Великобритании и Франции по сирийским объектам направлены на дестабилизацию в регионе.
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