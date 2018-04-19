Мальчика из видео о «химатаке» предложили пригласить в ООН

Мальчик из видео о «химатаке» в Сирии должен выступить в ООН, заявил МИД

Ранее Хасан Диаб в эфире телеканала "Россия 24" рассказал подробности съемок. По его словам, он был с матерью в подвале, когда услышал крик на улице с призывов идти в больницу. Он добавил, что они побежали в больницу, и как только Хасан Диаб вошел в нее, его схватили и начали поливать водой, а после этого положили на кровать с другими людьми. Слова мальчика подтвердил и его отец, добавивший, что никакой химической атаки в городе не было.

"Если кто-то и должен стать сегодня, в эти дни, главным спикером, главным действующим лицом в Совете Безопасности ООН, то я думаю, это тот самый мальчик Хасан Диаб, а также его родители, которые должны рассказать этому самому Совету Безопасности, что такое "Белые каски", как они готовят свои фейки", — сказала Захарова на брифинге.

"Кстати говоря, я обратила внимание, что семья Хасана готова дать показания любым международным структурам относительно того, что произошло и в Думе, и непосредственно с их семьей. Как вы думаете, если семья Хасана захочет поехать в Соединенные Штаты Америки непосредственно в Нью-Йорк , будет у них возможность получить американскую визу? Очень хочется надеяться, что этот вопрос не станет риторическим во всех смыслах этого слова", — добавила Захарова.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.