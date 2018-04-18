Тулеев уедет за границу

Тулеев уедет на лечение за границу на несколько месяцев ‐ источник

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области , бывший глава региона Аман Тулеев отправится на лечение за границу. Об этом "360" сообщил источник в администрации области. По предварительным данным, Тулеев уедет из России после инаугурации президента не менее чем на четыре месяца. Аман Тулеев возглавил Совет народных депутатов Кузбасса 10 апреля после того, как оставил пост главы региона. За избрание главой регионального парламента бывшего губернатора проголосовали 38 депутатов из 39. Тулеев покинул свой пост на после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово . Тогда загоревшемся гипермаркете погибли 64 человека, включая 41 ребенка. В своем выступлении после назначения новую должность он заявил, что его «совесть чиста перед богом, а это самое главное. Врио губернатором Кемеровской области назначен Сергей Цивилев