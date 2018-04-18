Путин и Курц высказались за возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем ситуацию в Сирии и необходимость возобновления межсирийских переговоров под эгидой ООН.
"Обсуждалась обострившаяся в результате ракетных ударов США и их союзников ситуация в Сирии, — сообщили в пресс-службе Кремля. — Отмечена первостепенная важность оказания гуманитарной помощи населению САР и готовность содействовать возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН".