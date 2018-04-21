Специалисты ОЗХО посетили сирийскую Думу

"Группа в составе миссии ОЗХО посетила одно из мест в сирийской Думе, чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля 2018 года", — говорится в пресс-релизе.

Специалисты планируют оценить ситуацию на месте и рассмотреть дальнейшие шаги, в том числе возможность повторного посещения Думы. Образцы будут доставлены в лабораторию организации в город Рейсвейк Нидерландах . По итогам исследования собранных образцов эксперты ОЗХО составит доклад, который передадут на рассмотрение стран-участников Конвенции о запрещении химического оружия.