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Специалисты ОЗХО посетили сирийскую Думу
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Специалисты ОЗХО посетили сирийскую Думу 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Специалисты миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили одно из мест предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума для сбора образцов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
"Группа в составе миссии ОЗХО посетила одно из мест в сирийской Думе, чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля 2018 года", — говорится в пресс-релизе.
Специалисты планируют оценить ситуацию на месте и рассмотреть дальнейшие шаги, в том числе возможность повторного посещения Думы. Образцы будут доставлены в лабораторию организации в город Рейсвейк в Нидерландах. По итогам исследования собранных образцов эксперты ОЗХО составит доклад, который передадут на рассмотрение стран-участников Конвенции о запрещении химического оружия.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что эксперты ОЗХО в субботу утром выехали в город Дума в Восточной Гуте. Дипломат подвергла критике специалистов ОЗХО за стремление ограничить места проведения расследования, а также прибытие группы на место предполагаемой химатаки спустя одиннадцать суток.
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