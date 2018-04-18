В Британии начали расследование против RT из-за «дела Скрипаля»

Британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении телеканала RT

Отмечается, что претензии касаются "вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ RT".

"В соответствии с нашими обычными процедурами, мы обнародуем результаты этих расследований как можно быстрей", — говорится в сообщении Ofcom.

В заявлении отмечается, что до недавнего времени степень следования TV Novosti (держатель лицензии RT) лицензионному кодексу Ofcom "существенно не расходилась" с другими станциями.

Ofcom обещает учесть все имеющиеся свидетельства, в том числе результаты данного расследования и "будущее поведение владельца лицензии".

Претензии к RT

В марте Ofcom сообщил, что направил держателю лицензии телеканала RT, автономной некоммерческой организации (АНО) "ТВ-Новости", письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля ".

Официальный представитель МИД Мария Захарова позднее заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России , "если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения лицензии в Великобритании

Дело Скрипаля

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери.

В Британии утверждают, что к инциденту причастна Москва

Россия категорически отрицает причастность к покушению и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.