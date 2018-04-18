Турчак: Асад намерен дать льготы компаниям РФ, готовым участвовать в восстановлении Сирии 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад готов предоставить преференции российским компаниям, которые будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирийской Арабской Республики (САР). По оценкам лидера САР, на это потребуется как минимум $400 млрд Об этом заявил на пленарном заседании в среду вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак по итогам визита в Сирию.
"В воскресенье состоялась встреча с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Президент подтвердил готовность создавать все необходимые преференции для российских компаний, которые будут участвовать в восстановлении инфраструктуры страны. По его мнению, на восстановление Сирии потребуется от 10 до 15 лет, это его личные оценки, и на это будет необходимо не менее $400 млрд", — сказал Турчак.
Вице-спикер также предупредил, что не стоит медлить с инвестированием в экономику Сирии. «Могу сказать, что по итогам общения и переговоров, которые у нас прошли, в аспекте экономики и инвестиций здесь все понятно. Если мы не будем в Сирии первыми, то наше место моментально займут Иран и Китай, они к этому готовы», — сказал парламентарий.