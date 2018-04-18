Турчак: Асад намерен дать льготы компаниям РФ, готовым участвовать в восстановлении Сирии

"В воскресенье состоялась встреча с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Президент подтвердил готовность создавать все необходимые преференции для российских компаний, которые будут участвовать в восстановлении инфраструктуры страны. По его мнению, на восстановление Сирии потребуется от 10 до 15 лет, это его личные оценки, и на это будет необходимо не менее $400 млрд", — сказал Турчак.