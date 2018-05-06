Навальный стал неинтересен сторонникам

Все меньше сторонников Алексея Навального готовы выходить на улицу по его призыву. Это показали субботние акции протеста в Москве и ряде городов, собрав в разы меньше участников, чем анонсировалось. На Пушкинской площади патриотически настроенных граждан оказалось вдвое большем, чем противников властей. С какой целью люди выходили на улицу и почему санкционированный митинг в поддержку Telegram собрал в несколько раз больше участников?

В субботу на несогласованную акцию блогера Алексея Навального в Москве на Пушкинской площади пришли 1,5 тыс. человек, хотя сами организаторы ожидали около 15 тысяч. Кроме сторонников блогера, как отмечали наблюдатели, на площади находилось около 3 тыс. патриотически настроенных граждан. Иногда между патриотами и оппозиционерами возникали споры, которые пресекались сотрудниками полиции.

Сам Алексей Навальный и его соратник Николай Ляскин были задержаны в центре столицы за проведение несогласованного митинга и доставлены в отдел полиции. Их так и не дождались на площади.

За происходящим в центре Москвы наблюдал корреспондент газеты ВЗГЛЯД . С самого начала акции наиболее активно проявляли себя представители патриотических сил. Они расположились у подножия памятника Пушкину, разложив там огромные георгиевские ленты и копии знамени Победы. Они громко скандировали «Путин» и агитировали «против пятой колонны». Сторонники Навального в ответ выкрикивали «Долой царя», «Мы здесь власть», но их голоса тонули в общем шуме происходящего. Один из сторонников Навального на какой-то миг смог оказаться у подножия памятника с постером «Не мешайте нам жить». Но в ходе небольшой потасовки его откуда быстро столкнули.

Среди присутствующих превалировала молодежь, было много школьников лет 12. Порой они явно не понимали, кто за кого агитирует. На фоне всего этого в толпе иногда мелькали явные фрики и не вполне трезвые личности. Многие протестующие вообще не поняли, на какую акцию пришли — запускали самолетики с надписями «Свободу Telegram». От происходящего складывалось впечатление, что многие пришли только ради хайпа — бесцельно покричать.

Что касается сотрудников правоохранительных органов , они вели себя очень тактично. После начала акции около часа уговаривали собравшихся разойтись и не нарушать закон. Всего за нарушение общественного порядка, по данным пресс-службы ГУВД по Москве, было задержано порядка 300 человек. В один момент толпа попыталась не пустить полицейских, но быстро сдалась. Школьники при виде полицейских просто начали разбегаться с митинга. Задержания были выборочными, в отделение отправляли тех, кто пытался устраивать стычки.

В какой-то момент на Тверской оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский , а потом также внезапно исчез.

В ходе очередной провокации митингующие вышли на проезжую часть Страстного бульвара. В ответ полиция начала оттеснять толпу с дороги. Была попытка сопротивления: в полицию полетели пластиковые бутылки и даже крупные камни, но правоохранители все-таки аккуратно вытеснили демонстрантов с проезжей части. Позже к полицейским присоединился ОМОН.

В итоге площадь и прилегающие улицы оказались свободны. Напоследок некоторые демонстранты пытались что-то покричать. Но в основном разбегались по соседним улицам, причем через летние кафе, прямо между столиков, что нервировало отдыхающих.

Общее впечатление от увиденного: акция была абсолютно дезорганизованная, люди просто слонялись, либо наблюдали, как зеваки. Настоящих активистов, которые выкрикивали лозунги и носили плакаты, было не очень много.

Напомним, мэрия Москвы предлагала Навальному провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова, но блогер все равно призвал своих сторонников выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии призывы назвали провокацией и пообещали действовать в соответствии с законодательством.

Проведение акции Навального совпало с проходящим в центре столицы фестивалем «Московская весна A Cappella». В субботу его рамках шло выступление казачьего хора под аккомпанемент гармонистов в военной форме времен Великой Отечественной войны. В один момент сторонники Навального пытались им помешать, но у них ничего не вышло. Кто-то из оппозиционеров даже жаловался в соцсетях, что получил от казака нагайкой.

Как отмечали наблюдатели, Навальный старается совмещать свои акции с официальными массовыми мероприятиями. Год назад его митинг совпал с фестивалем реконструкторов. Так и на этот раз один из молодых людей, который представился студентом Андреем, пришел на фестиваль музыки, но оказался в окружении оппозиционеров. Об этом он рассказал в беседе с иностранными журналистами. Он выразил недовольство тем, что оппозиционеры отказались от согласованной площадки на проспекте Академика Сахарова и решили устроить несанкционированную акцию на Тверской.

«Вы спекулируете тем, что здесь много народу… Большинство проголосовало за президента», — заметил он.

Ему попытался возразить сторонник Навального, сказав, что на президентских выборах «не было ни одного реального конкурента».

«Почему вы не выставили своего кандидата?» — поинтересовался в ответ студент.

Другой молодой человек в беседе с журналистами признался, что от акции у него «очень грустное впечатление».

«Действительно мало людей. Мне кажется, все это ощущают. Намного меньше людей, чем на предыдущих акциях, когда люди выходили на Тверскую в прошлом году. Не хватает какого-то единения. Так что грустновато», — признался он.

Навальный явно предвидел, что активность его сторонников будет низкой, именно поэтому отказался от предложенного мэрией варианта.

По словам вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, если бы Навальный провел санкционированную акцию на проспекте Сахарова, то был бы виден истинный уровень его поддержки.

«Если бы Навальный вышел на Сахарова, было бы понятно, что ради него вышла только тысяча человек и он получил бы фотографии, которые никак его не красят. Обратите внимание, что во время митинга в защиту Telegram он пришел на Сахарова и ничто ему не помешало», — указала Федорова в интервью газете ВЗГЛЯД.

Ее не удивило, что акции в других городах оказались еще более малочисленными и незаметными.

«Люди готовы выходить на улицу за конкретную проблему, которая их беспокоит. В современной российской практике мы видели это на примере митингов против реновации (в мае прошлого года) и недавнего митинга в поддержку мессенджера Telegram. Это не абстрактный протест за все хорошее против всего плохого. Это не вождистский протест за какого-то человека, это ситуация, когда люди выходят за то, что их искренне волнует», — сказала Федорова.

Напомним, на согласованный митинг в поддержку мессенджера Telegram пришло, по официальным данным, около 7,5 тысяч, что в несколько раз больше по численности субботней акции. По словам Федоровой, когда люди выходят на митинги из-за насущных проблем, то это свидетельствует о здоровом обществе, о его способности выражать свои интересы.

«На сегодняшней акции Навальный ничего подобного предложить людям не смог. Он фактически не сказал, по поводу чего нужно собраться. Это постоянно повторяющаяся для него история — давайте соберемся протестовать против Путина, против власти. Но это совершенно бессодержательно, поэтому туда приходит только костяк его аудитории, которая по каким-то причинам любит его и готова выходить в любой момент», — считает эксперт.

С Федоровой согласен директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов

«Когда люди выходят на митинги с требованием прекратить блокировку Telegram, они ставят перед собой конкретную цель — пользоваться своим любимым мессенджером. Но когда Навальный призывает их прийти на митинг поддержать его, люди не понимают, а чего они добиваются для себя? Конкретную цель, которую они могут реализовать на митинге, они не видят перед собой», — пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт.

По оценке Смирнова, на митинги в субботу вышла только «фан-группа Навального, которая намерена выходить бесцельно, просто демонстрируя свою поддержку политическому блогеру».