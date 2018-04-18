Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США

Матвиенко: ответ РФ на санкции будет точечным и болезненным для стран, которые их ввели

Ответные меры РФ на санкции ряда стран, которые ввели их в отношении России, будут точечными и очень чувствительными. Об этом заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ответ России на санкции будет точечным, будет болезненным и чувствительным обязательно для тех стран, которые ввели их против Росиии", — сказала Матвиенко.

Закон о контрсанкциях России на действия США и ряда других стран должен быть принят в весеннюю сессию, добавила спикер Совета Федерации.