Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США

Ответные меры РФ на санкции ряда стран, которые ввели их в отношении России, будут точечными и очень чувствительными. Об этом заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ответ России на санкции будет точечным, будет болезненным и чувствительным обязательно для тех стран, которые ввели их против Росиии", — сказала Матвиенко.
Закон о контрсанкциях России на действия США и ряда других стран должен быть принят в весеннюю сессию, добавила спикер Совета Федерации.
"Что касается сроков [принятия законопроекта] — это сейчас не главное, рано называть пока сроки. Самое важное — содержание закона, очень аккуратный подход должен быть. Но то, что мы должны принять его в весеннюю сессию, — это точно. Главное — качество сейчас и никакой спешки", — подчеркнула Матвиенко.