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Шойгу: удары коалиции по Сирии не принесли стабильности
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Шойгу: удары коалиции по Сирии не принесли стабильности 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Москве в Национальном центре управления обороной РФ глава военного ведомства обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Арабской Республике.
Ракетные удары западной коалиции по Сирии стали серьезной помехой для мирного урегулирования в стране, заявил Сергей Шойгу на переговорах со спецпосланником ООН по Арабской Республике Стаффаном де Мистурой.
«Удары по Сирии были нанесены в самый неудобный и самый неподходящий момент — когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным», — подчеркнул российский министр.
По его словам, все это не принесло стабильности и всего того, что могло бы стать серьезным стимулом в продвижении сирийского урегулирования.
После этого стороны обсудили пути выхода из многолетнего конфликта в республике, а также предстоящий раунд межсирийских переговоров в Женеве.
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